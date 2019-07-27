Força do cooperativismo é tema de programa especial

Jornal do Campo

Jornal do Campo vai mostrar potencial das associações capixabas de produtores rurais

Publicado em 27 de julho de 2019 às 01:16 - Atualizado há 6 anos

Fundada em 1964, a Coopeavi conta com 15 mil produtores associados em Santa Maria de Jetibá. Crédito: Rafael Zambe

Atividade importante para a economia capixaba, as cooperativas do segmento agropecuário movimentaram R$ 1,75 bilhão em 2018 no Estado e projetam mais um ano de crescimento. A expectativa, em 2019, é que o valor aumente cerca de 10% neste ano, segundo projeção da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB-ES). Hoje, são 29 cooperativas agro existentes no Espírito Santo.

Para mostrar todo esse potencial do setor, o Jornal do Campo, programa da TV Gazeta exibido todos os domingos pela manhã, terá uma edição especial amanhã sobre essa atuação relevante dos produtores rurais capixabas para o fortalecimento e o desenvolvimento do agronegócio.

Além de contar a história de algumas cooperativas, o programa também vai discutir temas como o papel das mulheres na zona rural, a sustentabilidade, a sucessão familiar e os desafios de se manter o jovem no campo. Vai abordar ainda as famílias que trabalham diretamente para o desenvolvimento do cooperativismo, que atualmente emprega quase 31 mil cooperados.

Para Cláudia Gregório, editora e apresentadora do jornal, as cooperativas são fundamentais principalmente para o sucesso dos agricultores familiares. “Juntos eles encurtam caminhos, conquistam espaços, consequentemente fortalecem a nossa agricultura e permanecem no campo. Essa união faz muita diferença."

Uma das histórias que terão destaque nessa edição especial é a da cooperativa mais antiga do Estado, a Selita, que fica em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Há 81 anos, a instituição começou com vinte e cinco produtores de leite que se juntaram para comercializar a produção. Nesse início, as mercadorias eram vendidas em carroças puxadas a cavalo pelas ruas da cidade. Hoje, a indústria conta com quase cem produtos e está construindo uma nova área para dar conta do crescimento.

Também no Sul, em Muqui, a Cafesul se destaca pelo trabalho com café conilon especial, tendo a frente só mulheres produtoras. É de lá o primeiro pó de café especial 100% conilon feito por mulheres no país. Já em Santa Maria de Jetibá, está a maior cooperativa, a Coopeavi, fundada em 1964. A instituição foi criada por vinte avicultores que viram que a união era a melhor forma para comercializarem sua produção. Com o tempo, passou a ingressar em áreas diferentes do agronegócio, como café, leite e hortaliças. Hoje são, ao todo, 15 mil cooperados.

Segundo Cláudia, o programa deste domingo é para celebrar o mês de comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado no dia 6 de julho, além de fazer parte da comemoração dos 40 anos do Jornal do Campo.





