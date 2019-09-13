Home
Filas para sacar FGTS começam cedo nas agências da Caixa no ES

Agências da Caixa abrem mais cedo nesta sexta-feira (13), às 8h, para quem vai fazer o saque imediato de até R$ 500 do FGTS. Em Vitória, às 6h já tinha trabalhador na fila