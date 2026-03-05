Excel: 5 habilidades que elevam o nível profissional

Economia (BR)

Saiba por que habilidades avançadas em Excel continuam sendo muito requisitadas no mercado de trabalho

O Excel não apenas sobreviveu à revolução digital como se consolidou como infraestrutura básica de empregabilidade Crédito: Imagem: JarTee | Shutterstock

Em um mercado que fala diariamente sobre inteligência artificial, pode parecer improvável que um software lançado em 1985 continue influenciando processos seletivos. Mas os números mostram o contrário. Uma análise da Course Report, com base em mais de 12 milhões de anúncios publicados na plataforma Indeed, identificou que o termo “Microsoft Excel” apareceu em cerca de 531 mil vagas, volume superior ao de linguagens como Python, SQL e outras habilidades técnicas.

Quase quatro décadas após seu lançamento, o Excel não apenas sobreviveu à revolução digital como se consolidou como infraestrutura básica de empregabilidade. Em muitas empresas, saber utilizar a ferramenta deixou de ser diferencial e passou a ser critério eliminatório.

O avanço da inteligência artificial não tornou a planilha obsoleta. Pelo contrário, aumentou a necessidade de profissionais capazes de organizar dados, estruturar análises e interpretar indicadores antes mesmo de automatizá-los. Com base na experiência acumulada, Alfredo Araújo, professor de Excel da Hashtag Treinamentos (empresa brasileira de formação em hard skills ), aponta quais são as competências que realmente elevam o nível técnico e ampliam a empregabilidade e o potencial de receber aumentos salariais. Confira:

1. Dominar tabelas dinâmicas para transformar dados em decisão

Saber inserir números é básico. Saber transformar milhares de linhas em relatórios estratégicos é outro patamar.Tabelas dinâmicas permitem resumir dados, cruzar informações por período, região ou produto e gerar análises que apoiam decisões.

Em áreas como finanças, marketing, RH e operações, essa habilidade representa autonomia e capacidade analítica,duas competências diretamente associadas ao crescimento profissional.SegundoAlfredo Araújo, esse é um dos primeiros pontos que separam o usuário intermediário do profissional avançado.

2. Cruzar bases com fórmulas de busca (PROCV, PROCX, ÍNDICE e CORRESP)

Grande parte do trabalho corporativo envolve comparar listas, integrar informações e validar dados.E funçõesquepermitem automatizar esse processo, reduzir erros manuaise ganhar eficiênciasão extremamente valorizadas pelos empregadores. Profissionais que dominam essas fórmulas deixam de executar tarefas repetitivas e passam a estruturar processos.Este tipo decompetência é frequentementetestadaem processos seletivos para áreas administrativas, financeiras e analíticas.

A capacidade de estruturar corretamente os dados está diretamente ligada à confiabilidade e maturidade profissional Crédito: Imagem: one photo | Shutterstock

3. Estruturar e modelar dados com padrão profissional

Antes de analisar, é preciso organizar. Saber estruturar planilhas como bases de dados,com colunas padronizadas, ausência de células mescladas desnecessárias e organização lógica,é o que permite análises confiáveis e escaláveis. “Muitos erros nas empresas não estão na fórmula, mas na base desorganizada”, explica o especialista da Hashtag. A capacidade de estruturar corretamente os dados está diretamente ligada à confiabilidade e maturidade profissional.

4. Utilizar recursos de automação e Power Query

À medida que o volume de dados cresce, repetir tarefas manualmente deixa de ser viável.Ferramentas como o Power Query, integrado ao Excel, permitem importar, limpar e transformar grandes volumes de dados automaticamente. Pequenas automações economizam tempo, reduzem falhas e aumentam produtividade. Profissionais que dominam esses recursos passam a ser percebidos como otimizadores de processos,um perfil cada vez mais valorizado.

5. Integrar Excel e Inteligência Artificial de forma estratégica

A inteligência artificial já está integrada ao Excel por meio de assistentes como oCopilot, além de ferramentas externas que sugerem fórmulas e análises.Mas a tecnologia não substitui a lógica.“A IA responde ao comando que recebe. Se o profissional não entende o que está pedindo ou como interpretar o resultado, pode apenas automatizar um erro”, afirma Alfredo Araújo.

Em um mercado orientado por dados, saber usar a inteligência artificial como aliada,não como muleta,tornou-se parte do pacote de competências exigidas. Quase 40 anos depois de seu lançamento, o Excel permanece no centro do mundo corporativo. Não por nostalgia, mas por funcionalidade.

A diferença entre manter-se no básico ou avançar na carreira está no nível de domínio da ferramentaeno esforço contínuo de atualização.O velho quarentão pode ter nascido em 1985. Mas continua decidindo vagas em 2026.

Por Lili Luchin

