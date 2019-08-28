Home
Ex-promotor do ES é eleito para assumir diretoria na Petrobras

Marcelo Zenkner foi escolhido para assumir a diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras, que avaliará atividades para redução de risco de fraudes e corrupção