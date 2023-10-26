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Estados decidem subir ICMS de combustíveis a partir de 2024

Imposto sobre gasolina, diesel e gás de cozinha vai subir 12,5% a partir de fevereiro do ano que vem; decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 out 2023 às 16:19

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 16:19

Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina
Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina Crédito: Pixabay
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) decidiu aumentar em 12,5% o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, a partir de 1º de fevereiro de 2024.
A alíquota fixa do imposto sobre gasolina e etanol passará de R$ 1,22 para R$ 1,3721, segundo decreto publicado nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial da União.
No caso do diesel e biodiesel, a alíquota passará de R$ 0,9456 para R$ 1,0635. O imposto sobre o gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás liquefeito derivado de gás natural (GLGN) também será elevado, de R$ 1,2571 para R$ 1,4139.

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