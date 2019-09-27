Home
>
Economia (BR)
>
Espírito Santo vai crescer mais que o Brasil em 2020, avalia economista

Espírito Santo vai crescer mais que o Brasil em 2020, avalia economista

Expectativa é que país tenha índice positivo de 2,5%, mesmo com incertezas relacionadas ao mercado internacional. Para Thais Zara, resultado do Estado deve ser melhor