Home
>
Economia (BR)
>
ES receberá R$ 57 bi em investimentos em 5 anos

ES receberá R$ 57 bi em investimentos em 5 anos

Setor industrial deve investir no ES nos próximos anos cerca de R$ 55,3 bilhões, sendo R$ 24,5 bilhões na área da construção (civil, aeroportos, portos, rodovias) e R$ 21,1 bilhões na área extrativista. Petróleo terá investimentos de R$ 16 bilhões