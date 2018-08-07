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Energia no Espírito Santo terá reajuste de 15,87% a partir desta terça

Decisão foi tomada em reunião pública da Aneel. Aumento impacta em 1,5 milhão de unidades consumidoras no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 15:17

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 15:17

Contas de luz Crédito: Fernando Madeira
A energia vai voltar a subir. Em reunião pública da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi aprovado um reajuste médio de 15,87% nas contas de luz dos consumidores atendidos pela EDP Espírito Santo.
A medida impacta em aproximadamente 1,5 milhão de unidades consumidoras capixabas. Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a Agência considera a variação de custos associados à prestação do serviço. O cálculo leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais.
O efeito médio será maior em unidades residenciais subresidenciais, consideradas de baixa tensão média, com um aumento de 16,30%. Para as redes de alta tensão média, como as indústrias e grandes comércios, a alta será de 14,99%.
BANDEIRA VERMELHA
Na semana passada, a Aneel informou que as contas de luz continuarão vigorando a bandeira tarifária vermelha nível 2. Com isso, as contas de luz continuarão com a cobrança extra de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
"A manutenção da cor da bandeira deve-se ao prosseguimento das condições hidrológicas desfavoráveis e à redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)", expliocou a Aneel.
Energia no Espírito Santo terá reajuste de 15,87 por cento a partir desta terça

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