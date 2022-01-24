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Negócio de R$ 3,9 bi

Embraer: Azorra assina contrato para adquirir 20 novos aviões

As entregas terão início em 2023, adicionando mais 20 aeronaves da Embraer às 21 que constam no operacional. Modelo comprado é da família E2

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:14
A Embraer informou que a americana Azorra assinou contrato para adquirir 20 novas aeronaves da família E2, além de mais 30 direitos de compra. A preços de tabela, a encomenda é avaliada em US$ 3,9 bilhões. Segundo a fabricante brasileira, o acordo é flexível e permite que a Azorra adquira aeronaves E190-E2 ou E195-E2.
Embraer, conglomerado transnacional brasileiro
A fabricante brasileira de aviões fechou um novo acordo bilionário de vendas de aeronaves da linha E2 Crédito: Reprodução Twitter @embraer
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Embraer detalha que a Azorra é uma empresa de leasing de aeronaves com sede na Flórida, EUA, especializada em aeronaves executivas, regionais e comerciais. As entregas terão início em 2023, adicionando mais 20 aeronaves da Embraer às 21 que constam no portfólio.
"Nossa equipe tem uma longa e produtiva história com a Embraer. Na Jetscape, fomos a primeira empresa de leasing independente a se comprometer com o programa E-Jet da Embraer em dezembro de 2007 e depois os E-Jets estabeleceram uma base global de clientes, com mais de 80 operadores. A primeira aeronave nova da Azorra foi um Phenom 300, adquirido da Embraer em dezembro de 2016", lembra John Evans, CEO da Azorra.
"Esse compromisso reforça nossa crença no E2; uma família de aeronaves modernas com desempenho econômico e ambiental superior, proporcionando à Azorra uma excelente oportunidade para estabelecer uma posição de liderança nos mercados em que servimos", acrescenta.

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