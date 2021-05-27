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Em meio à pandemia

FAB vai renegociar com Embraer pedidos do KC-390 e deve reduzir compras

A FAB informou que o "objetivo será reduzir o número total de aeronaves entregues, com base no atual contrato, e buscar uma cadência de produção de 2 aeronaves por ano"

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 15:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2021 às 15:54
Aeronave KC-390
Aeronave KC-390 Crédito: Força Aérea Brasileira
A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, diante da crise sanitária e do contexto econômico, decidiu renegociar o contrato de produção da Aeronave KC-390 com a Embraer. "Após uma série de análises orçamentárias e estudos operacionais iniciados em 2019, fundamentados nas previsões legais em vigor, foi determinado pelo Alto-Comando da Aeronáutica o início do processo de negociação contratual junto à Embraer", disse a FAB no comunicado. "O objetivo será reduzir o número total de aeronaves entregues, com base no atual contrato, e buscar uma cadência de produção de 2 aeronaves por ano, fatores considerados adequados observando-se os aspectos operacionais, logísticos e financeiros."
A FAB informa que os recursos destinados ao setor de defesa vêm sofrendo restrições que causam limitações diretas nos projetos estratégicos das Forças Armadas.
De acordo com a nota, o número previsto de 28 aeronaves do atual contrato "tem se mostrado superior à realidade orçamentária da Força, tanto para aquisição, quanto ao suporte logístico ao longo do tempo".
"A Força Aérea Brasileira reforça que considera a Embraer uma parceira estratégica na implementação de soluções e desenvolvimento de produtos tecnológicos, que têm sido fundamentais para o pleno cumprimento de sua missão constitucional", acrescenta o comunicado.

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