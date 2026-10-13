Em pacote para MEIs, Lula propõe perdão de dívidas e 'pix' de R$ 5 mil

O governo federal anunciou nesta terça-feira (13) um pacote de cinco medidas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs), com foco na redução do endividamento com a União, ampliação do acesso a recursos para investimento, aumento do teto de faturamento e simplificação de regras para pequenos negócios.



Em discursou após o anúncio de um projeto de lei, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que não tem como um país dar certo se o dinheiro não circular entre a população.



A proposta poderá beneficiar cerca de 3,6 milhões de microempreendedores e alcançar aproximadamente R$ 12,6 bilhões em débitos acumulados.



Lula afirmou, ainda, que a manutenção dessas dívidas dificulta o acesso ao crédito e o crescimento dos negócios. Segundo ele, a iniciativa busca permitir que os empreendedores retomem suas atividades em melhores condições.





"O sucesso da economia brasileira, no nosso governo, que ainda não é o sucesso que a gente sonha, nós crescemos, estamos longe do ideal", afirmou.



O Projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional. O anúncio ocorre a 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais, quando Lula concorrerá em busca da reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). O pleito está marcado para 25 de outubro.