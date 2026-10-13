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Veja medidas

Em pacote para MEIs, Lula propõe perdão de dívidas e 'pix' de R$ 5 mil

A 12 dias da eleição, presidente enviou proposta ao Congresso; governo também lançará versão do 'Desenrola' para dívidas privadas de microempreendedores individuais

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 14:39

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

13 out 2026 às 14:39

O governo federal anunciou nesta terça-feira (13) um pacote de cinco medidas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs), com foco na redução do endividamento com a União, ampliação do acesso a recursos para investimento, aumento do teto de faturamento e simplificação de regras para pequenos negócios.

Em discursou após o anúncio de um projeto de lei, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que não tem como um país dar certo se o dinheiro não circular entre a população.  


A proposta poderá beneficiar cerca de 3,6 milhões de microempreendedores e alcançar aproximadamente R$ 12,6 bilhões em débitos acumulados.

Lula afirmou, ainda, que a manutenção dessas dívidas dificulta o acesso ao crédito e o crescimento dos negócios. Segundo ele, a iniciativa busca permitir que os empreendedores retomem suas atividades em melhores condições.


"O sucesso da economia brasileira, no nosso governo, que ainda não é o sucesso que a gente sonha, nós crescemos, estamos longe do ideal", afirmou.

O Projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional. O anúncio ocorre a 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais, quando Lula concorrerá em busca da reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). O pleito está marcado para 25 de outubro. 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert

O presidente declarou que todo mundo tem vontade de empreender e trabalhar por conta própria. Disse que ninguém quer ser MEI a vida inteira e as pessoas querem crescer.

Lula questionou por que MEIs precisam dever R$ 12,6 bilhões para união, sendo que o Executivo já sabe que não vai receber.

A grandeza da União seria limpar essas dívidas, disse ainda que o governo vai ajudar MEIs a sair do sufoco e dar "oxigênio" para empresas.

Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira, o pacote inclui cinco medidas.

"Pix MEI"

E anunciou, sem entrar em detalhes, um "Pix MEI" de R$ 5 mil, que segundo ele seria um "depósito de confiança". A proposta é repassar o valor para aquisição de equipamentos e melhorias capazes de ampliar a produção, a renda e o faturamento dos negócios.


"A gente quer zerar a dívida para vocês, porque acreditaram no que o governo estava falando, acreditaram que a economia estava certa e acreditaram que a economia ia crescer. Vocês que fizeram esse voto de confiança no governo, nós estamos retribuindo a vocês", destacou Lula.

Veja a lista de propostas:

  • Perdão de dívidas tributárias: projeto de lei complementar prevê o perdão integral de R$ 12,6 bilhões em dívidas de cerca de 3,6 milhões de MEIs inscritos na dívida ativa da União, a partir de 2027. A proposta depende de aprovação pelo Congresso Nacional.



  • Pix MEI, com apoio de até R$ 5 mil: iniciativa em estruturação prevê conceder até R$ 5 mil por beneficiário, sem necessidade de devolução, para investimentos nos pequenos negócios. O programa também prevê assistência aos empreendedores, com apoio de parceiros como o Sebrae.


  • Aumento do teto de faturamento: proposta em tramitação no Congresso prevê elevar o limite anual do MEI de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O texto também prevê permitir a contratação de um segundo funcionário. As mudanças dependem de aprovação legislativa.

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