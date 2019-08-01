Home
Em Live, Bolsonaro volta a comemorar a queda da Selic

A taxa Selic caiu para o menor nível desde o início da série histórica, em 1996

Agência Estado

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 23:47

 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro voltou a comemorar pelas redes sociais a queda da taxa Selic, que caiu na quarta-feira, 31,para o menor nível desde o início da série histórica, em 1996.

> Bancos anunciam redução de juros após corte da Selic

"O Brasil indo para frente, a taxa Selic 6%. Para quem tem papéis do governo não é muito bom não, vão receber menos", afirmou o presidente durante a transmissão ao vivo semanal que faz pelo Facebook.

Na sequência, Bolsonaro apresentou os motivos que, segundo ele, levaram à baixa dos juros.

> Propostas da reforma tributária podem prejudicar o Espírito Santo

"Por que isso daí? A inflação caindo, o Parlamento aí - um abraço ao Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre com toda certeza, que vai agora pegar a Previdência - dando sinalizações positivas no tocante à Previdência, não é só o Rodrigo Maia não, são todos os parlamentares que tiveram a consciência de votar favorável à nova Previdência, e uma coisa muito importante, o Brasil tá recuperando a confiança aí fora", disse o presidente.

