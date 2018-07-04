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Cotação

Dólar registra queda de 0,40%, valendo R$ 3,8954

A cotação do dólar registrou hoje (03) uma queda de 0,40%, fechando a R$ 3,8954 na venda depois de saltar na segunda-feira (02) quase 1%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 21:22

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 21:22

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
A cotação do dólar registrou hoje (03) uma queda de 0,40%, fechando a R$ 3,8954 na venda depois de saltar na segunda-feira (02) quase 1%. Notícias favoráveis no mercado chinês influenciaram uma calmaria no cenário econômico interno, depois da moeda norte-americana ultrapassar ontem a barreira dos R$ 3,90, no primeiro pregão do segundo semestre do ano.
O Banco Central, pelo segundo dia da semana, não realizou nenhum leilão extraordinário no mercado cambial, mesmo anunciando na última sexta-feira que permaneceria atuando com swaps cambiais extraordinários (venda futura da moeda norte-americana) e leilões de linha (venda com compromisso de recompra).
>Com tensão comercial, dólar supera os R$ 3,91 e Bolsa está em queda
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a fechar hoje (03) em alta no segundo pregão da semana, registrando 1,14%, com 73.667 pontos. O destaque das ações ficou por conta dos papéis da Embraer, que subiram 5,10%.

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