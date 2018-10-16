Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desvalorização

Dólar mantém queda e é cotado próximo a R$ 3,70

Mercado avalia resultados de pesquisas eleitorais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 12:40

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 12:40

De forma geral, as moedas de países emergentes operam com ganhos nesta sessão Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial continua sua tendência de desvalorização ante o real. Nesta terça-feira, a moeda americana é negociada com queda de 0,4%, a R$ 3,72. O que motiva este comportamento é um viés positivo no mercado e uma reação às pesquisas de intenção de voto. No mair recente levantamento do Ibope, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 59 dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 41%.
Os investidores entendem que o presidenciável pelo PSL é mais comprometido com as reformas econômicas (tributária, da Previdência, entre outras) defendidas pelo mercado, diferentemente de Haddad.
De forma geral, as moedas de países emergentes operam com ganhos nesta sessão. O rand sul-africano lidera os ganhos, com alta de 0,88%. Na sequência vem o real (0,62%) e rúpia indiana (0,47).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados