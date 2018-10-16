Dólar mantém queda e é cotado próximo a R$ 3,70

O dólar comercial continua sua tendência de desvalorização ante o real. Nesta terça-feira, a moeda americana é negociada com queda de 0,4%, a R$ 3,72. O que motiva este comportamento é um viés positivo no mercado e uma reação às pesquisas de intenção de voto. No mair recente levantamento do Ibope, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 59 dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 41%.
Os investidores entendem que o presidenciável pelo PSL é mais comprometido com as reformas econômicas (tributária, da Previdência, entre outras) defendidas pelo mercado, diferentemente de Haddad.
De forma geral, as moedas de países emergentes operam com ganhos nesta sessão. O rand sul-africano lidera os ganhos, com alta de 0,88%. Na sequência vem o real (0,62%) e rúpia indiana (0,47).