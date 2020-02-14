Dólar cai para R$ 4,30 com nova intervenção do BC, e Bolsa recua

Dólar Crédito: Pixabay

A cotação do dólar comercial caiu 0,71% nesta sexta-feira (14), a R$ 4,3010, após mais uma intervenção do Banco Central.

Pela manhã, a instituição vendeu US$ 1 bilhão em contratos de swap cambial. Na prática, a operação promove o aumento da oferta da moeda, já que o BC oferece contratos que remuneram o investidor pela variação cambial.

Na véspera, a mesma operação havia sido feita para conter a subida da moeda americana, que chegou a superar os R$ 4,38. A trajetória de alta com a queda de juros no Brasil havia sido impulsionada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que, na noite de quarta (12), disse ser bom o dólar um pouco alto.

O Ibovespa recuou 1,11%, a 114.380 pontos. Investidores temem os impactos econômicos do coronavírus, já que o número de casos confirmados continuam a subir.