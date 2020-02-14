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Dólar cai para R$ 4,30 com nova intervenção do BC, e Bolsa recua

O Ibovespa recuou 1,11%, a 114.380 pontos. Investidores temem os impactos econômicos do coronavírus, já que o número de casos confirmados continuam a subir

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 20:10
Dólar Crédito: Pixabay
A cotação do dólar comercial caiu 0,71% nesta sexta-feira (14), a R$ 4,3010, após mais uma intervenção do Banco Central.
Pela manhã, a instituição vendeu US$ 1 bilhão em contratos de swap cambial. Na prática, a operação promove o aumento da oferta da moeda, já que o BC oferece contratos que remuneram o investidor pela variação cambial.
Na véspera, a mesma operação havia sido feita para conter a subida da moeda americana, que chegou a superar os R$ 4,38. A trajetória de alta com a queda de juros no Brasil havia sido impulsionada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que, na noite de quarta (12), disse ser bom o dólar um pouco alto.

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O Ibovespa recuou 1,11%, a 114.380 pontos. Investidores temem os impactos econômicos do coronavírus, já que o número de casos confirmados continuam a subir.
Também contribuiu para a queda do índice o fraco nível de atividade econômica em 2019 ?o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) aumentou 0,89% no ano passado, em números observados, ante expansão de 1,34% em 2018.

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