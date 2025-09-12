Mercado financeiro

Dólar cai a R$ 5,35, menor patamar em 15 meses; Ibovespa fecha em queda

Ausência de retaliações dos EUA após a condenação de Bolsonaro pelo STF ajudou na valorização do real

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:41

SÃO PAULO - Beneficiado por fluxo estrangeiro, o dólar fechou o pregão desta sexta-feira (12) em queda de 0,7%, a R$ 5,353, o menor patamar desde junho do ano passado, segundo dados da CMA. O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,61%, a 142.271 pontos.

O fato de os Estados Unidos não terem anunciado retaliações ao Brasil após a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão foi citado por analistas como um dos fatores para um dia positivo para o real.

Para analistas, a perspectiva de cortes nas taxas de juros nas próximas reuniões do Federal Reserve (o banco central americano) ajuda a atrair recursos para o Brasil, valorizando o real. Durante o pregão, a moeda americana chegou a ser negociada no patamar de R$ 5,34.

"Hoje o dólar está caindo principalmente por conta de três cortes de juros que o mercado já está precificando nos Estados Unidos, que devem acontecer neste ano", diz Ian Lopes, economista da Valor Investimentos.

Cotação do dólar fechou o pregão desta sexta-feira (12) em queda de 0,7% Crédito: Freepik

É a mesma avaliação de Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank. "Temos um diferencial de juros bastante favorável para o ingresso de fluxo de capital especulativo para o Brasil e isso favorece o real", afirma.

A confiança do consumidor dos EUA, indicador divulgado pela Universidade de Michigan, caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, conforme os consumidores observaram riscos crescentes para as condições de negócios, o mercado de trabalho e a inflação.

"Os consumidores americanos se mostraram mais pessimistas nesse mês de setembro, e isso ajudou a consolidar a perspectiva de que vai ter corte de juros nos Estados Unidos", aponta Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Às 10h30 o Banco Central fez dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de revenda) e vendeu a oferta total, de US$1 bilhão.

O Ibovespa operou o dia todo em queda, em movimento de correção após renovar máximas nesta quinta (11).

A preocupação com eventual retaliação dos EUA deu o tom do pregão pela manhã. Ontem, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o país responderá "adequadamente" ao que chamou de novo de "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

"Existe o risco de que os Estados Unidos coloquem mais alguma punição, seja sanção, seja tarifa", diz Mattos, da StoneX. "O fato é que essa condenação dificulta uma solução negociada entre Brasil e Estados Unidos para tentar reduzir essas tarifas."

O mercado ainda avaliou os dados de serviços no Brasil em julho, divulgados pelo IBGE. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,3% em julho sobre o mês anterior, em linha com o esperado por economistas. Foi a sexta alta mensal consecutiva do setor, que segue mostrando resiliência em meio ao aperto monetário.

No exterior, Wall Street tinha variações tímidas, após também renovar máximas históricas na quinta-feira, em meio às expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve. O S&P 500 rondava a estabilidade, enquanto o Nasdaq tinha variação positiva de 0,23% e Dow Jones perdia 0,12%.

Para a equipe da Ágora Investimentos, o tom mais contido no exterior e um receio entre os investidores sobre uma possível reação dos Estados Unidos ao desfecho do julgamento de Bolsonaro no STF poderiam prejudicar o desempenho dos ativos locais nesta sexta-feira, conforme relatório a clientes.

Nesta quinta (12), a moeda americana fechou em queda e a Bolsa brasileira subiu, após a divulgação de dados de pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA, que vieram bem acima das projeções. O número reforçou a expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve (banco central americano), o que animou o mercado.

Parte do movimento positivo, no entanto, foi contida pela divulgação de pesquisa Datafolha, que mostrou que a aprovação do governo Lula subiu a 33%, melhor índice do ano. Após a publicação dos números, o dólar desacelerou a queda e o Ibovespa, que chegou a superar os 144 mil pontos, se afastou das máximas do dia.

Ao fim do pregão, a moeda americana fechou em queda de 0,27%, a R$ 5,391, o menor valor desde 12 de agosto. Já o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 0,56%, aos 143.150 pontos, renovando seu maior patamar nominal da história.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta