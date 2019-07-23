Acidente

Dois tripulantes socorridos em navio recebem alta no ES

O terceiro tripulante continua internado em Cariacica. De acordo com o hospital, ele teve um pico de febre durante a madrugada a passará por exames

Publicado em 23 de julho de 2019 às 15:38 - Atualizado há 6 anos

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho

Dois dos três tripulantes socorridos após passarem mal no navio AP DUBRAVA, no Espírito Santo, tiveram alta na manhã desta terça-feira (23). Eles estavam no Hospital Meridional Praia da Costa, em Vila Velha. O terceiro tripulante ainda continua internado em Cariacica.

De acordo com informações do hospital, o tripulante que ainda está internado, teve um pico de febre durante a madrugada e passará por alguns exames.

O Espírito Santo não estava na rota do navio, mas como os tripulantes passaram mal, por possível vazamento de gás, a embarcação atracou e pediu socorro na tarde da última quarta-feira (17). Com isso, o serviço de Busca e Salvamento da Marinha saiu para resgate por meio de um helicóptero.

ENTENDA O CASO

Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio.

PEDIDO DE SOCORRO

De acordo com a Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.

O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.

INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE

Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015

Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba

Bandeira: Ilhas Marshall

Origem: San Lorenzo na Argentina

Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.

Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km

Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados

Número de socorridos: 3. Dois inalaram gás e o terceiro foi socorrido em estado de choque.

