Dois tripulantes que passaram mal com vazamento de gás têm alta da UTI

De acordo com informações divulgadas pelo hospital, os três tripulantes estão, no momento, sem qualquer sintomas e evoluindo bem

Publicado em 20 de julho de 2019 às 13:49 - Atualizado há 6 anos

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho

Dois dos três tripulantes que passaram mal após vazamento de gás no navio AP DUBRAVA, no Espírito Santo, tiveram alta da UTI e foram para o quarto. Eles estão no Hospital Meridional da Praia da Costa, em Vila Velha O terceiro continua internado na unidade de Cariacica e evolui bem.

Segundo informações divulgadas pelo hospital, os três tripulantes estão, no momento, sem qualquer sintomas e evoluindo bem.

O Espírito Santo não estava na rota do navio, mas como os tripulantes passaram mal, a embarcação atracou e pediu socorro. Segundo a Marinha, a Capitania dos Portos foi acionada na manhã desta quinta (18). Com isso, o serviço de Busca e Salvamento da Marinha saiu para resgate por meio de um helicóptero.

FUNCIONÁRIOS RECEBEM ALTA

Dois funcionários do Hospital Meridional da Praia da Costa, em Vila Velha, passaram mal e foram isolados após realizarem os primeiros atendimentos aos tripulantes. Segundo a médica pneumologista Kristiane Soneghet, eles apresentaram dores de cabeça e náuseas e um deles teve dores abdominais.

Ambos receberam alta, sendo um na tarde desta sexta-feira (19) e outro na manhã deste sábado (20), informou o hospital.

ENTENDA O CASO

Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio.

PEDIDO DE SOCORRO

De acordo com a Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.

O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.

INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE

Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015

Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba

Bandeira: Ilhas Marshall

Origem: San Lorenzo na Argentina

Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.

Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km

Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados

Número de socorridos: 3. Dois inalaram gás e o terceiro foi socorrido em estado de choque.

