Home
>
Economia (BR)
>
Dívida Pública Federal sobe 0,31% e fecha maio em R$ 3,890 trilhões

Dívida Pública Federal sobe 0,31% e fecha maio em R$ 3,890 trilhões

A redução ocorreu devido à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 28,47 bilhões, compensada, em parte, pelo resgate líquido de R$ 16,31 bilhões