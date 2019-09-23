Home
>
Economia (BR)
>
Desejo é que reforma tributária seja aprovada ainda em 2019, diz relator

Desejo é que reforma tributária seja aprovada ainda em 2019, diz relator

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) disse que o prazo para que sejam apresentadas as emendas à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) se encerrará no final desta semana