Crise do petróleo não afeta preço da gasolina na Grande Vitória

O barril de petróleo está US$ 10 mais caro do que na semana passada após ataques na Arábia Saudita. Mas a Petrobras diz que o valor do combustível não vai subir no Brasil