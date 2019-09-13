Home
>
Economia (BR)
>
Credores enviam mensagens para trabalhador usar FGTS para pagar contas

Credores enviam mensagens para trabalhador usar FGTS para pagar contas

Pagar dívidas deve ser mesmo uma prioridade para o trabalhador, mas atenção: especialistas orientam que fazer essa negociação pessoalmente pode ser mais vantajoso. Veja dicas