Conta de luz vai cair 4,84% para consumidores do Espírito Santo

Revisão da tarifa de energia elétrica aplicada pela EDP foi aprovado pela Aneel. Queda vai atingir 1,5 milhão de consumidores residenciais e empresariais

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 15:30 - Atualizado há 6 anos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na tarde desta terça-feira (6) uma redução de -4,84% nas contas de luz de clientes da EDP no Espírito Santo. O aumento será válido para cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras da distribuidora, que atende 70 municípios capixabas.

A revisão na tarifa de energia elétrica já passa a valer a partir desta quarta-feira (7). O efeito médio a ser percebido será de -3,22% para as unidades consumidoras atendidas em alta tensão (indústria e grandes varejistas) e de -5,56% para as atendidas em baixa tensão (pequenos comércios e residências).

O Gazeta Online havia noticiado em maio que a previsão de reajuste era de -6,66%, redução maior que a concedida. A explicação da EDP era de que, neste ano, a empresa conseguiu finalizar o pagamento de dívidas que fez ao comprar energia de termelétricas entre 2013 e 2014. Foram emprestados pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) R$ 14 bilhões à distribuidora.

O processo diz respeito à revisão tarifária da companhia, realizada de quatro em quatro anos para manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.

