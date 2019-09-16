Home
Conheça a gigante do petróleo que sofreu ataque na Arábia Saudita

Em 2018, a estatal saudita Aramco foi a empresa mais lucrativa do mundo, com US$ 224 bilhões. A companhia é a maior do mundo no ramo petrolífero