Home
>
Economia (BR)
>
Confiança empresarial sobe 0,6 ponto em junho ante maio, para 92,6 pontos

Confiança empresarial sobe 0,6 ponto em junho ante maio, para 92,6 pontos

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, Serviços, Comércio e Construção