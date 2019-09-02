Home
Como ficam os direitos dos trans com a reforma da Previdência

Mulher trans (que nasceu homem mas se identifica como do gênero feminino) poderá se aposentar pelas regras das mulheres, que prevê idade mínima de 62 anos (a dos homens é de 65 anos)