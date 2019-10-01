Votação

Comissão do Senado aprova texto-base da reforma da Previdência

Foram 17 votos a favor e 9 contra. Proposta deve ser levada ainda hoje ao plenário

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 14:05 - Atualizado há 6 anos

Votação do texto-base da reforma da Previdência na CCJ do Senado Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Por 17 votos a 9, os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), do Senado, aprovaram, nesta terça-feira (1º), o texto principal do relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) às emendas apresentadas em plenário para modificar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, da reforma da Previdência. Seis emendas foram destacadas para análise mais detalhada pelos integrantes da comissão e devem ser votadas nominalmente.

O senador Paulo Paim (PT-RS) chegou a apresentar um voto em separado (relatório alternativo) com alterações mais significativas na própria PEC 6/2019, o que obrigaria o retorno da proposição à Câmara dos Deputados. No entanto, o voto em separado nem chegou a ser avaliado pelos parlamentares.

Pelo acordo firmado entre os líderes partidários, o texto aprovado segue para votação em primeiro turno no plenário do Senado, o que deve ocorrer ainda na tarde desta terça-feira.

Fonte: Agência Senado

