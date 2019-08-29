Mais vagas

Comércio espera abrir 5 mil vagas de emprego no ES

A expectativa dos empresários do setor é de gerar de 4 a 5 mil postos de trabalho nos últimos três meses de 2019, o dobro das vagas criadas no mesmo período de 2018

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 23:00 - Atualizado há 6 anos

Comércio teve um crescimento de 0,7% Crédito: Divulgação

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, ainda que pequeno, anima o setor produtivo capixaba. No comércio, a expectativa dos empresários é de gerar de 4 a 5 mil empregos nos últimos três meses de 2019, o dobro das vagas criadas no mesmo período de 2018.

O comércio teve um crescimento de 0,7%, acima da média de crescimento do PIB brasileiro, que foi de 0,4%, e é um dos setores que ganharam um pouco de fôlego.

Algumas medidas do governo federal de estímulo ao consumo, como a liberação do saque de parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), podem aumentar os ganhos no setor.

O diretor-executivo do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies), Marcelo Saintive, enxergou os dados como uma surpresa positiva, na medida em que afastou o risco de recessão técnica.

"Não é para se comemorar muito, mas com as reformas avançando, me parece que começa a ter um início de virada ou recuperação econômica mais sustentável", observa.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Nacionalmente, um dos setores com melhor resultado foi o da construção civil, que subiu 1,9% na comparação com os três primeiros meses do ano, bem acima que a média nacional de crescimento do PIB. O menor patamar histórico da taxa básica de juro (Selic), de 6% ao ano, é apontado como um fator que colaborou para o crescimento do setor já que o investimento na compra de imóveis está muito ligado ao crédito imobiliário.

No entanto, essa recuperação ainda não é muito notada no Estado, segundo o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Aristóteles Passos Costa Neto.

"É um resultado que surpreende positivamente, mas que não é observado igualitariamente em todos os Estados. São Paulo e a região Centro-Oeste são os locais que mais puxaram esse crescimento, que ainda não é tão sentido em outras unidades da federação, como os Estados do Nordeste e no Espírito Santo", disse Aristóteles.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta