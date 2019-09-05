Home
Com PEC paralela, reforma da Previdência terá economia de R$ 962 bilhões

Proposta foi desmembrada em dois projetos. O texto principal, aprovado na Câmara, teve pontos retirados. Já o novo trouxe mudanças que podem aumentar poder fiscal da reforma