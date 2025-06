Creme dental

Colgate para de fabricar Clean Mint após queixas de reações alérgicas

Empresa diz que decisão é incentivada por investigação da Anvisa sobre os níveis de aromatizante, mas afirma que creme dental não tem problemas de qualidade

SÃO PAULO - A Colgate-Palmolive anunciou que está descontinuando o creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. O comunicado foi publicado no site oficial da empresa nesta quarta (25).>

Segundo a empresa, a decisão é incentivada pela investigação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) , que apura os níveis de aromatizante do produto. A Colgate afirma que a pasta de dentes não apresenta problemas de qualidade.>

A Anvisa, que em março interditou as vendas por 90 dias, também publicou a suspensão da comercialização do creme dental, agora sem prazo, "devido ao número significativo de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto".>