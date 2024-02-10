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Novidade

Coca-Cola lança bebida que será vendida exclusivamente no TikTok

Embora a quantidade seja limitada, pode trazer proximidade com o público do aplicativo

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 12:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 fev 2024 às 12:13
Happy Tears Zero Sugar é inspirada na Coca-Cola Spiced
Happy Tears Zero Sugar é inspirada na Coca-Cola Spiced Crédito: Coca-Cola/ Divulgação
No ano passado, o TikTok Shop criou opções de compra para o público. Agora, terá a Happy Tears Zero Sugar, uma produção exclusiva da Coca-Cola Creations, disponível a partir do dia 17 de fevereiro nos Estados Unidos e Reino Unido.
O diferencial, desta vez, é a venda dessa versão exclusivamente pelo aplicativo. Embora haja uma quantidade limitada, a empresa pretende aproveitar a oportunidade para inovar na produção.
Segundo o portal Meio & Mensagem, a Happy Tears Zero Sugar foi inspirada na Coca-Cola Spiced. Assim, foi criado um combo com uma caixa contendo duas latas prateadas decoradas com adesivos. No paladar, destaca-se a combinação do sabor original com nuances de sais minerais.
@allrecipes Who’s ready for new @Coca-Cola flavors?! Come with us as we sample what’s new and let us know in the comments if you’d give them a try. While you’re at it, tag a friend and give them a compliment as a #randomactofkindness ♬ original sound - Allrecipes

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