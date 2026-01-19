Home
Clientes relatam problemas com Pix, mas BC diz que sistema foi normalizado

Usuários indicarem que não conseguiram finalizar transações, nesta segunda (19), Banco Central disse que o serviço apresentou indisponibilidade decorrente de problemas internos

JÚLIA GALVÃO

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:10

SÃO PAULO - O sistema de pagamentos Pix enfrentou instabilidade nesta segunda-feira (19), de acordo com relatos nas redes sociais de clientes de diferentes instituições financeiras, como Inter, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander, Nubank e Banco do Brasil.

O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou 7.104 reclamações sobre o serviço por volta das 14h42.

Em nota, o BC (Banco Central) informou que das 14h31 às 15h10, o serviço do DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais) apresentou indisponibilidade decorrente de problemas internos. "As equipes técnicas atuaram na identificação e resolução da causa e o Pix já está operando normalmente", diz o órgão.

Aplicativo bancário para pagamento financeiro em Pix
Reclamações sobre o Pix aumentaram durante a tarde desta segunda (19) Crédito: Bruno Peres/ Agência Brasil

Entre as principais reclamações dos usuários estava a impossibilidade de realizar pagamentos.

Em outubro do ano passado, o sistema passou por uma instabilidade em meio à pane global na AWS, nuvem da Amazon. Já em setembro, uma falha semelhante afetou diferentes instituições financeiras. Na ocasião, o Banco Central afirmou que o problema ocorreu por questões técnicas no mecanismo de consulta às chaves.

Em nota, o Santander disse que a instabilidade pontual ocorrida nesta tarde foi externa ao seu sistema. "A questão foi solucionada e o Pix opera normalmente para os clientes."

O Inter afirmou que após intermitências no Pix que afetaram todo o mercado, o serviço já foi restabelecido para seus clientes.

Em resposta a um cliente nas redes sociais, o Bradesco pedia para que novas tentativas de pagamento fossem feitas mais tarde.

Também nas redes socias, o Itaú disse que verificou uma indisponibilidade nas transações de Pix e afirmou a um usuário que sua equipe técnica já estava atuando para restabelecer a funcionalidade o mais rápido possível.

