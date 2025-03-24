Claro fora do ar? Clientes reclamam de instabilidade em internet móvel

SÃO PAULO - O sistema de internet móvel da Claro apresentou instabilidades na manhã desta segunda-feira (24). Segundo a operadora, o serviço voltou a operar normalmente, mas a empresa ainda não explicou o que gerou a falha .
O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou um aumento nas reclamações sobre a rede móvel a partir das 6h27, com pico de 1.717 registros às 8h18. Às 10h48 o site registrou 396 queixas.
Nas redes sociais, usuários da operadora reclamavam da pane nesta segunda. Em algumas postagens, o perfil oficial da empresa respondeu aos internautas com pedidos de desculpas pelo transtorno.
"Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes. Peço desculpas pelo transtorno e agradeço a sua compreensão", diz a Claro em resposta a um usuário no X (ex-Twitter).
Em outros casos, o perfil solicitava, por meio de DM (mensagem direta), o envio do CPF do titular da conta e o número de telefone móvel.