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Rede móvel

Claro fora do ar? Clientes reclamam de instabilidade em internet móvel

4G ficou fora do ar em diferentes estados do país; operadora diz que serviço já voltou a funcionar

Publicado em 24 de Março de 2025 às 14:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2025 às 14:18
SÃO PAULO - O sistema de internet móvel da Claro apresentou instabilidades na manhã desta segunda-feira (24). Segundo a operadora, o serviço voltou a operar normalmente, mas a empresa ainda não explicou o que gerou a falha .
O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou um aumento nas reclamações sobre a rede móvel a partir das 6h27, com pico de 1.717 registros às 8h18. Às 10h48 o site registrou 396 queixas.
Nas redes sociais, usuários da operadora reclamavam da pane nesta segunda. Em algumas postagens, o perfil oficial da empresa respondeu aos internautas com pedidos de desculpas pelo transtorno.
"Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes. Peço desculpas pelo transtorno e agradeço a sua compreensão", diz a Claro em resposta a um usuário no X (ex-Twitter).
Em outros casos, o perfil solicitava, por meio de DM (mensagem direta), o envio do CPF do titular da conta e o número de telefone móvel.

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