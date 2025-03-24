Claro fora do ar? Clientes reclamam de instabilidade em internet móvel

SÃO PAULO - O sistema de internet móvel da Claro apresentou instabilidades na manhã desta segunda-feira (24). Segundo a operadora, o serviço voltou a operar normalmente, mas a empresa ainda não explicou o que gerou a falha .

O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou um aumento nas reclamações sobre a rede móvel a partir das 6h27, com pico de 1.717 registros às 8h18. Às 10h48 o site registrou 396 queixas.

Nas redes sociais, usuários da operadora reclamavam da pane nesta segunda. Em algumas postagens, o perfil oficial da empresa respondeu aos internautas com pedidos de desculpas pelo transtorno.

"Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes. Peço desculpas pelo transtorno e agradeço a sua compreensão", diz a Claro em resposta a um usuário no X (ex-Twitter).

Em outros casos, o perfil solicitava, por meio de DM (mensagem direta), o envio do CPF do titular da conta e o número de telefone móvel.

A claro está fora do ar e para eu resolver eu tenho que acessar o aplicativo que só aceita acesso com internet, porém estou sem internet 🫠🫠 — Relendo (@nunes_vendo) March 24, 2025

E aí @ClaroBrasil

Terei internet hoje ainda? — Cássios Diogo (@CassiosDiogo) March 24, 2025

Alô! Mais alguém com problemas com a @ClaroBrasil ? — ClaitonCZ ⓟ† (@euclaitoncz) March 24, 2025

@ClaroBrasil alô quero meu sinal da claro flex que tá pagooooooooo! Bora resolver o problema hein!!!! Todo mundo sem sinal e nem tem atendimento pelo chat!!!! pic.twitter.com/lpCbV5IYC2 — Lizy Nogueira (@Lizytequila83) March 24, 2025

Qual o problema da @ClaroBrasil ???

Rompeu algum cabo??? — O_Cornetteiro (@CornetteiroO) March 24, 2025