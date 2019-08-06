Home
Chegada de novas empresas vai aumentar produção de petróleo no ES

Secretário de Petróleo Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix disse que o Espírito Santo é uma "escola do setor"

Giordany Bozzato

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 23:44

Marcio Félix destacou a produção onshore (em terra firme) do Estado Crédito: Thiers Turini - Divulgação

O secretário de Petróleo Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, avalia como positiva a busca da Petrobras por novos sócios. Ele acredita que a medida deverá aumentar a produção de petróleo no Espírito Santo e, consequentemente, aumentar a arrecadação e os investimentos.

"Certamente a chegada de novos atores vai melhorar a produção. Hoje, a cada 100 barris no fundo do mar, a gente só tira 25. Tem lugar no mundo que as empresas conseguem retirar 60 barris. Só por aumentar o fator de recuperação dos poços já melhora a situação", comentou nesta terça-feira (6) durante a 12ª Feira de Metalmecânica + Inovação Industrial e ExpoConstruções 2019 – Mec Show. Na semana passada, a Petrobras anunciou que deverá buscar parcerias para trabalhar em conjunto na exploração de petróleo e gás.

"O Espírito Santo é uma grande escola desse setor. Tem petróleo em terra, em águas rasas, profundas, ultra profundas, pré-sal, óleo leve, óleo pesado, gás... Isso permite que em pouco espaço geográfico as pessoas vejam de tudo. O Estado tem toda condição de seguir crescendo", completou.

Félix também falou sobre dois leilões que devem influenciar nas atividades locais: o de oferta permanente, composto por campos devolvidos, ou em processo de devolução pela Petrobras; e o de energia, em outubro.

"Não é só de pré-sal que vive o setor de petróleo. Em setembro vamos fazer o leilão da oferta permanente com áreas onshore (em terra firme) no Espírito Santo. O Estado tem áreas importantes em terra e esse é um bom conjunto de oportunidades", avaliou o representante do Ministério de Minas e Energia.

"Já sobre o leilão de energia em outubro, existem vários empreendimentos para o Estado. Além deles, estão programados outros leilões para 2020 e 2021. Isso significa que serão abertas possibilidades de geração de energia por diferentes fontes: solar, eólica, biomassa... Isso é a diversidade da matriz energética que o Brasil tem. Mas isso depende dos investidores", concluiu.

