Chance de ganhar dinheiro no Natal com cursos a partir de R$ 60 no ES

Célia Teodoro é servidora pública e, nas horas vagas, confeiteira Crédito: Vitor Jubini

Falta pouco mais de um mês. O Natal está chegando e, com ele, a oportunidade de ganhar dinheiro com a produção de guloseimas, artesanato e até decoração de festas. E quem está de olho nas inúmeras possibilidades que a data oferece, precisa se preparar desde já.

Em todo o Estado, há opções de qualificação a partir de R$ 60. É o caso do curso Decorando a Mesa para o Natal. Para aprender a fazer panetones e sobremesas, o investimento é de R$ 100 e a partir de R$ 110 é possível dominar técnicas de artesanato.

De acordo com o gerente de Comunicação e Marketing do Senac, Leonardo Davel Fernandes, as escolas registram um aumento de 10% nas matrículas de pessoas interessadas em aproveitar essa época do ano para ter uma renda extra.

O sucesso de produtos e serviços vai depender da criatividade de cada profissional.

Confecção de panetones é um dos cursos ofertados Crédito: Patricia Sales

Muitas pessoas fazem cursos pensando no Natal e aproveitam para empreender em outros negócios. Pensamos em quem quer realizar trabalhos manuais aproveitando as sazonalidades do ano. Todos os cursos são voltados para a economia criativa, com foco na geração de renda, aponta Fernandes.

Segundo ele, as atividades devem estar voltadas para as competências exigidas pelo mercado atual, que abrangem a inovação, criatividade e sustentabilidade.

Profissionalização

A servidora pública Célia Teodoro Vaz Porto já produzia bolos para atender a encomendas de colegas e decidiu se profissionalizar com o curso de master confeiteiro. Com as aulas, me inspirei ainda mais, além de a possibilidade de agregar novos conhecimentos. É prazeroso e ainda me rende um dinheiro extra, destaca.

Ela trabalha por escala em um hospital público e, nas horas vagas, aproveita para aprimorar os quitutes. Estou de olho no workshop de panetones trufados. A ideia é aproveitar a data para fazer receitas com temas natalinos, usando nozes e frutas, por exemplo. Quero me aperfeiçoar ainda mais, destaca.

A gastrônoma e fundadora do Instituto Gourmet Lucilaine Lima destaca que, além dos cursos de culinária específicos para determinadas festividades, como os de Natal, existem outros que permitem aos alunos aproveitar essas datas, focando em pratos típicos, e manterem uma renda ao longo do ano, com outras receitas.

A área da gastronomia capacita profissionais que oferecem produtos pelos quais a demanda é constante e se acentua ainda mais em determinadas épocas, destaca.

Na Celga, o foco são os artesanatos. Cursos de bordados e bijuterias custam R$ 110. Há ainda a possibilidade de aprender a fazer patchwork por R$ 165. O artesanato possibilita dar um presente diferenciado para alguém especial, destaca a coordenadora dos cursos Eliana Donato.

CONFIRA OS CURSOS

INSTITUTO GOURMET

Matrículas

As matrículas podem ser feitas no Instituto Gourmet da Serra, que fica na Avenida Central, 870, Laranjeiras. Informações pelos telefones: 3079-2444 e 99940-7636.

Panetones

Receitas de panetone caseiro e panetone trufado e decorado e torta de panetone. O curso será realizado no dia 19 de novembro, das 18h às 22h. Investimento: R$ 100.

Sobremesas

Receitas de naked cake recheado de brigadeiro e frutas secas, com decoração de frutas vermelhas e mini tarte de banana caramelada trufada. O curso será realizado no dia 22 de novembro, das 13h às 17h. Investimento: R$ 100.

Confeiteiro, doceiro, chef mix, entre outros

O preço dos cursos profissionalizantes é a partir de R$ 199 a parcela. As aulas são para Master confeiteiro (duração de 12 meses), Doceiro Profissional (7 meses), Chef Mix (7 meses) e Cozinheiro Profissional (12 meses)

SENAC

Matrículas

Podem ser feitas na unidade onde está sendo ofertado o curso ou no site www.es.senac.br. Informações pelo telefone: (27) 3325-8311.

A arte na confeitaria: o preparo de macarons

O curso é oferecido na unidade de Vitória e tem carga horária de 8 horas. Investimento: R$ 170.

Doces do Brasil

O curso é oferecido nas unidades de Vitória, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante. A carga horária é de 8 horas. R$ 130.

Decorando a mesa para o Natal

O curso é oferecido na unidade de Santa Teresa. A carga horária é de 4 horas. Investimento: R$ 60.

Preparo de pães tradicionais

O curso é oferecido na unidade de Vitória. A carga horária é de 20 horas. Investimento: R$ 200.

Preparo de salgados

O curso é oferecido na unidade de Linhares. A carga horária é de 30 horas. Investimento: R$ 350.

CELGA

Matrículas

Os interessados devem procurar as unidades Vitória (Praia do Canto) ou Vila Velha (Shopping Vila Velha). Informações pelos telefones: 2122-9255 e 3010-3257.

Patchwork, bijuteria, bordados, entre outros