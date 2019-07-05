Home
Casagrande escolhe Eugenio Mamede para a presidência da ES Gás

Executivo vai comandar estatal de distribuição de gás, que será constituída ainda neste mês

Publicado em 5 de julho de 2019 às 20:01

 - Atualizado há 6 anos

Eugenio Mamede será presidente da ES Gás Crédito: Reprodução/Linkedin

O governador do Estado, Renato Casagrande, escolheu Eugenio Mamede para comandar a companhia de distribuição de gás do Estado, a ES Gás. O critério de escolha foi técnico, baseado na experiência do executivo no ambiente corporativo.

>Petrobras vai vender campos de gás no Espírito Santo

A empresa deverá ser constituída ainda neste mês e terá outros dois nomes indicados para a diretoria no início da próxima semana.

Segundo o procurador-Geral do Estado, Rodrigo de Paula, o diretor da área operacional será definido pela BR Distribuidora, sócia do governo na estatal. O diretor administrativo financeiro será selecionado pelos dois acionistas.

O governo ainda escolherá outras quatro pessoas que vão compor o conselho de administração. Outros três membros serão indicados pela BR. Quando a companhia estiver com funcionários efetivos, o oitavo integrante será definido pelos empregados.

>Queda no preço do gás deve destravar R$ 38 bilhões em projetos no ES

A reunião para bater o martelo sobre as nomeações deverá ocorrer entre segunda ou terça-feira da próxima semana, de acordo com o procurador-geral.

Além da diretoria, o governo trabalha para construir o contrato de concessão para o segmento de distribuição que será firmado com a ES Gás.

Experiência

Eugenio Mamede trabalhou por 26 anos e cinco meses como diretor da Vale com a venda de minério de ferro para o mercado chinês. Ele também atuou no Porto Sudeste, no Rio de Janeiro, entre 2014 e 2018. Também foi diretor na Global Sales and Marketing, de Dubai.

Ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Engenharia de Minas. Tem pós-graduação em Geoestatística e MBAs na área de negócios.

