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Banco Central

Câmbio é flutuante e BC não tem meta, reforça Campos Neto

O presidente do Banco Central ainda argumentou que a desvalorização cambial foi maior no Brasil em 2020 e que, neste ano, está em linha com os países pares
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 dez 2021 às 14:27

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 14:27

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, discursa durante cerimonia de sansão da Lei da Autonomia do Banco Central
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, discursa durante cerimonia de sansão da Lei da Autonomia do Banco Central Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou nesta quinta-feira (16), que o câmbio é flutuante e que o BC não tem meta, mas que o órgão tem percebido nas últimas semanas aumento do fluxo de saída acentuado devido a questões sazonais, como a remessa de lucros e dividendos de empresas no fim do ano.
"Ontem tivemos fluxo grande de dividendos de uma estatal brasileira. Quando entendemos que tem fluxo pontual de saída, fazemos intervenção pontual", disse, em menção ao leilão de dólar à vista realizado na quarta-feira.
Campos Neto ainda argumentou que a desvalorização cambial foi maior no Brasil em 2020 e que, neste ano, está em linha com os países pares. "Chile, Colômbia e Peru tem desvalorizações maiores em 2021."
Questionado sobre as expectativas para 2022, com a eleição, Campos Neto disse que o BC avalia que grande parte do debate fiscal foi antecipado para este ano, com a PEC dos precatórios.
"Todos os riscos, incluindo fiscal, influenciam precificação do câmbio", disse o presidente do BC. "Câmbio flutuante tem importância muito grande nos ajustes que são feitos", completou.

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