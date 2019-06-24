Home
>
Economia (BR)
>
Caixa tem lucro de R$ 3,9 bilhões no 1º trimestre, alta de 23% em um ano

Caixa tem lucro de R$ 3,9 bilhões no 1º trimestre, alta de 23% em um ano

O resultado é atribuído pela administração a maiores receitas de prestação de serviços