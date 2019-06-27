Home
Caixa sobe limite de saque em lotéricas de R$ 1.500 para R$ 2.000

O aumento do limite entrou em vigor na quarta-feira (26) e não tem relação com o pagamento de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo e Serviço) nem com o seguro-desemprego