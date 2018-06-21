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Caixa inclui informação de signo do zodíaco em cadastro de clientes

Banco diz que dado ajuda a evitar fraudes; sagitariano foi sacar o PIS e riu da situação

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 12:59
Guia entregue a cliente para retirada do PIS tem informação do signo do solicitante Crédito: Reprodução
Ao se dirigir a uma agência da Caixa Econômica em Botafogo, Zona Sul do Rio, para sacar o PIS, nesta terça-feira, um cliente encontrou um detalhe curioso no formulário que recebeu da atendente da agência. Entre dados como o nome, número de CPF e data de nascimento havia também a informação de seu signo do zodíaco: sagitário.
Ao GLOBO o cliente de 59 anos, que pediu para não ser identificado, conta que viu a informação quando recebeu da atendente uma guia para ser entregue em outro caixa onde receberia o dinheiro.
 Fui conferir as informações e fiz a foto no caminho até o outro caixa. Acho que é algo que deveria ter sido mantido em sigilo  disse ele, comemorando o dinheiro a mais na conta:  Vai dar para pagar um mês de aluguel e compras no supermercado, e ainda sobra para um chopinho.
Ele também contou o caso nas redes sociais, onde se divertiu com a situação: "Que coisa curiosíssima... o que será que eles vão fazer com isso?". No topo da foto do documento é possível ver trecho de uma recomendação que diz que o documento possui informações divergentes e recomenda a entrevista com o cliente e a conferência dos dados cadastrais.
Em nota, a Caixa Econômica Federal afirma que a informação do signo "é obtida automaticamente pelo sistema do banco, a partir da data de nascimento do cliente". O banco acrescenta que "a informação é somente para uso interno e utilizada para auxiliar na identificação do cliente em caso de eventuais fraudes."

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