Caixa inclui informação de signo do zodíaco em cadastro de clientes

Guia entregue a cliente para retirada do PIS tem informação do signo do solicitante Crédito: Reprodução

Ao se dirigir a uma agência da Caixa Econômica em Botafogo, Zona Sul do Rio, para sacar o PIS, nesta terça-feira, um cliente encontrou um detalhe curioso no formulário que recebeu da atendente da agência. Entre dados como o nome, número de CPF e data de nascimento havia também a informação de seu signo do zodíaco: sagitário.

Ao GLOBO o cliente de 59 anos, que pediu para não ser identificado, conta que viu a informação quando recebeu da atendente uma guia para ser entregue em outro caixa onde receberia o dinheiro.

 Fui conferir as informações e fiz a foto no caminho até o outro caixa. Acho que é algo que deveria ter sido mantido em sigilo  disse ele, comemorando o dinheiro a mais na conta:  Vai dar para pagar um mês de aluguel e compras no supermercado, e ainda sobra para um chopinho.

Ele também contou o caso nas redes sociais, onde se divertiu com a situação: "Que coisa curiosíssima... o que será que eles vão fazer com isso?". No topo da foto do documento é possível ver trecho de uma recomendação que diz que o documento possui informações divergentes e recomenda a entrevista com o cliente e a conferência dos dados cadastrais.