Benefício

Caixa divulga cronograma de pagamentos das cotas do PIS/Pasep

Cotistas começaram a sacar no dia 19 de agosto

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 14:05 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação/Caixa

Além do calendário de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), foi divulgado nesta segunda-feira (5) o cronograma de pagamentos das cotas PIS/Pasep.

O Programa Integração Social (PIS) é pago pela Caixa a trabalhadores do setor privado. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) tem como beneficiários os funcionários públicos e é pago pelo Banco do Brasil.

As datas de pagamentos dos benefícios começam no dia 19 de agosto. São 10,4 milhões de trabalhadores com direito ao saque das cotas do PIS em todo o Brasil, o que deve movimentar até R$ 18,3 bilhões. O Pasep tem disponíveis para saque R$ 4,5 bilhões, pertencentes a 1,522 milhão de cotistas.

Todos os participantes cadastrados no PIS/Pasep até 04/10/1988 que possuam saldo poderão sacar os valores, a partir das seguintes datas:

Como saber o saldo e como sacar

Todos os cotistas do Fundo PIS/Pasep poderão realizar os saques de suas cotas por prazo indeterminado. Anteriormente, para efetuar o saque, o participante deveria ter idade mínima de 60 anos ou estar enquadrado em um dos demais motivos de saque como: aposentados; na condição de invalidez; militar reformado ou da reserva; portador de HIV/AIDS ou de neoplasias malignas; e beneficiários de amparo social.

Para o participante saber se tem direito às cotas, bem como o saldo restante, basta acessar os portais do Pasep ou do PIS.

No caso do PIS, pagamentos poderão ser realizados por meio de crédito em conta na Caixa, com o Cartão do Cidadão e senha nas Lotéricas, Caixa Aqui e terminais de Autoatendimento ou nas agências Caixa.

Já no caso do Pasep, aqueles que tiverem conta corrente ou poupança no BB terão o depósito feito automaticamente no dia 19 de agosto. Esse público, de aproximadamente 30 mil participantes, não precisará realizar qualquer procedimento para receber o dinheiro.

Os cotistas clientes de outras instituições financeiras, com saldo de até R$ 5 mil, poderão transferir o saldo da cota via TED, sem nenhum custo, a partir do dia 20 de agosto. A opção de transferência disponibilizada pelo BB pode ser realizada tanto via internet, pelo portal do Pasep, quanto pelos terminais de autoatendimento.

Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal poderão realizar os saques diretamente nas agências do BB, a partir do dia 22 de agosto.

Os beneficiários legais, na condição de herdeiros, podem comparecer nas agência portando documento oficial de identificação e outro que comprove sua condição de sucessor para realizar o saque. Também está apto a retirar o saldo representante legal do cotista, mediante procuração particular, com firma reconhecida, ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque de valores.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta