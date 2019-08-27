Renegociação

Caixa dá desconto de até 90% nos juros para quem negociar dívidas

Banco prolongou a campanha, que vai agora até 31 de dezembro

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 20:41 - Atualizado há 6 anos

Prédio da Caixa Econômica Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quem tem contas atrasadas com a Caixa terá até 31 de dezembro para renegociar as dívidas. O banco prolongou o prazo. Os descontos podem chegar a 90% para quem paga à vista.

Até agora 297 mil contratos foram liquidados, correspondendo a cerca de R$ 2 bilhões em dívidas quitadas. A campanha proporciona facilidades para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias.

Ao todo, o programa, apelidado de "Você no Azul", abrange cerca de 3 milhões de clientes. Entre os clientes pessoa física, 80% têm dívidas menores de R$ 1 mil. Já as empresas têm contas atrasadas inferiores a R$ 5 mil.

Para quem não for pagar à vista, a Caixa possui ainda outras alternativas de negociação. No crédito comercial é possível unificar os contratos em atraso e parcelar em até 96 meses, realizar uma pausa no pagamento de até uma prestação vencida ou a vencer ou ainda efetuar a repactuação de dívida, com possibilidade de aumento do prazo.

Para os contratos habitacionais, os clientes podem pagar uma entrada e incorporar as demais parcelas em atraso, realizar acordo com um pagamento inicial ou utilizar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor de 12 prestações, inclusive até três prestações atrasadas. As condições variam de acordo com as características do contrato e tipo de operação.

A ação está vigente em todo o território nacional, e os clientes poderão ser atendidos por meio de dois sites: o da Caixa e Negociar Dívidas. Há opção também de ligar para o telefone 0800 726 8068 e de conversar com o banco pelo Facebook e Twitter.

