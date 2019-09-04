Home
>
Economia (BR)
>
Caduca MP que permitia contratação do BNDES sem licitação

Caduca MP que permitia contratação do BNDES sem licitação

Entre os principais pontos do texto, elogiado pela iniciativa privada, estava a possibilidade de contratação direta do BNDES para a elaboração de estudos técnicos de concessões