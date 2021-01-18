Burger King convida "Paulos Guedes" para nova campanha publicitária

Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR

Paulo Henrique Guedes da Silva, enfermeiro; Paulo Henrique Guedes, que trabalha com recursos humanos; João Paulo Guedes, contador; e Paulo Ferreira Guedes, vendedor.

A rede de fast food Burger King reuniu em uma campanha publicitária quatro homônimos de Paulo Guedes, ministro da Economia, para promover uma linha de sanduíches com preço promocional de R$ 9,90.

"Tendo em vista o cenário econômico atual, o Burger King convocou quem mais entende de economia, os Paulos Guedes da vida real, para comunicar a novidade", diz a propaganda.

Agora o Paulo Guedes deu uma aula de economia. E sem cobrar nada por isso. Escuta aí ? pic.twitter.com/G6daRSGhJ0 — Burger King Brasil (@BurgerKingBR) January 18, 2021

A empresa fez uma seleção com consumidores que têm o mesmo nome e sobrenome do ministro, e começa a campanha como se fosse um pronunciamento oficial. "Interrompemos a programação para falar de economia com Paulo Guedes", diz o anúncio.

Em seguida, os quatro homônimos de Paulo Guedes dão depoimentos de como economizar na hora de comer, e finaliza com a frase "escute o Guedes, Economia é BK [Burger King] todo dia".

"Eu vou gastar o que com R$ 9,90? Investir na Bolsa?", brinca o contador João Paulo Guedes.

Em comunicado, a rede afirma que campanha serve para "propiciar soluções econômicas, de forma leve e bem humorada".

Para Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil, a empresa tem trabalhado com campanhas descontraídas, reforçando o "posicionamento disruptivo" da marca. "Esse é o objetivo: mostrar que economia também é sobre permitir um momento de indulgência", diz.