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9.90

Burger King convida "Paulos Guedes" para nova campanha publicitária

A rede de fast food reuniu em uma campanha publicitária quatro homônimos de Paulo Guedes, ministro da Economia, para promover uma linha de sanduíches.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2021 às 17:39

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 17:39

Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR
Paulo Henrique Guedes da Silva, enfermeiro; Paulo Henrique Guedes, que trabalha com recursos humanos; João Paulo Guedes, contador; e Paulo Ferreira Guedes, vendedor.
A rede de fast food Burger King reuniu em uma campanha publicitária quatro homônimos de Paulo Guedes, ministro da Economia, para promover uma linha de sanduíches com preço promocional de R$ 9,90.
"Tendo em vista o cenário econômico atual, o Burger King convocou quem mais entende de economia, os Paulos Guedes da vida real, para comunicar a novidade", diz a propaganda.
A empresa fez uma seleção com consumidores que têm o mesmo nome e sobrenome do ministro, e começa a campanha como se fosse um pronunciamento oficial. "Interrompemos a programação para falar de economia com Paulo Guedes", diz o anúncio.
Em seguida, os quatro homônimos de Paulo Guedes dão depoimentos de como economizar na hora de comer, e finaliza com a frase "escute o Guedes, Economia é BK [Burger King] todo dia".
"Eu vou gastar o que com R$ 9,90? Investir na Bolsa?", brinca o contador João Paulo Guedes.
Em comunicado, a rede afirma que campanha serve para "propiciar soluções econômicas, de forma leve e bem humorada".
Para Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil, a empresa tem trabalhado com campanhas descontraídas, reforçando o "posicionamento disruptivo" da marca. "Esse é o objetivo: mostrar que economia também é sobre permitir um momento de indulgência", diz.
Procurado, o Ministério da Economia não se pronunciou até a publicação deste texto.

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