Brasil vai fortalecer relações comerciais com outros parceiros, diz Rui Costa

Ministro da Casa Civil reforçou a intenção de agilizar o acordo União Europeia-Mercosul ante retaliações do presidente dos EUA, Donald Trump, ao país

Publicado em 21 de julho de 2025 às 15:32

BRASÍLIA - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira (21) que o Brasil deve fortalecer laços comerciais com outros países, diante da sequência de retaliações comerciais impostas pelos Estados Unidos ao país, e reforçou a intenção de agilizar o acordo União Europeia-Mercosul.>

A crise na relação comercial entre Brasil e os EUA se intensificou após o anúncio da sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros, anunciada pelo presidente americano, Donald Trump, via carta em uma rede social.>

"Enquanto isso, nós temos que reestruturar nossas relações comerciais. O Canadá já sinalizou que quer estabelecer uma aliança com o Mercosul para não depender tanto dos Estados Unidos. O México, a mesma coisa. Nós, até dezembro, esperamos assinar o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul", disse.>

"Com isso, a gente abre as portas de um grande mercado para a indústria e o agro brasileiro vão continuar trabalhando para diversificar a economia, consolidar as relações multilaterais do Brasil e muita serenidade, muita calma, sem baixar a cabeça, com altivez, mas também de forma serena", completou.>

Rui Costa criticou a decisão do presidente dos EUA de suspender o visto de ministros do STF Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A intenção de aproveitar o momento de insatisfação de outros países do mundo com os EUA para ampliar sua base de relações comerciais já estava entre os planos do governo brasileiro diante das sanções de Trump, segundo auxiliares do Planalto.>

O posicionamento americano também incluiu interferências nos processos internos brasileiros, com críticas diretas ao Pix, sistema de pagamentos próprio do Brasil, bem como ao comércio da avenida 25 de Março, que classificou como um dos "maiores mercados para produtos falsificados".>

"Ninguém de sã consciência, se perguntasse há meses atrás, seria possível ver um documento da principal potência do mundo falar do comércio popular da 25 de março em São Paulo. Ninguém imaginaria um negócio desse", disse ainda, durante a visita a Salvador nesta segunda.>

"Um documento oficial da principal potência mundial falando do Pix, que é o meio de pagamento do Brasil. É um presidente da principal potência que resolveu brigar com o mundo inteiro, não só com o Brasil, está brigando com a Europa, com o Canadá, com o México, com a China, com a Rússia.">

A carta de Trump também deixou claro o caráter político que teria motivado a retaliação comercial, com a menção direta ao tratamento dado pela justiça brasileira ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a crítica nominal ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).>

Em suas falas durante a passagem pela Bahia nesta segunda (21), Rui também criticou a recente decisão do presidente dos EUA de suspender o visto do ministro do STF, que autorizou, na última sexta-feira (18) a operação da Polícia Federal que aplicou a tornozeleira eletrônica ao ex-presidente. O ministro classificou a decisão como algo "impensável e inacreditável".>

