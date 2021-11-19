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Banco Central

Brasil tem enorme dificuldade em diminuir gastos, afirma Campos Neto

Presidente do Banco Central reconheceu que é preciso indicar qual é o arcabouço fiscal para frente. "No mercado se pagou um preço muito caro para um desvio que não foi tão grande"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 nov 2021 às 14:22

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 14:22

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
Em meio às manobras patrocinadas pelo governo no teto de gastos para aumentar o espaço para despesas em 2022, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Brasil tem enorme dificuldade de reduzir gastos. Mas, ao mesmo tempo, defendeu que o desvio fiscal provocado pelas ações recentes do governo não foi tão grande.
"O teto de gastos quase permite gastar mais. Se tenho credibilidade do teto, posso gastar mais hoje e voltar para o teto. O resultado primário em 2022 ainda será bastante bom", disse Campos Neto, em participação no evento Meeting News, organizado pelo Grupo Parlatório.
Ele reconheceu que é preciso indicar qual é o arcabouço fiscal para frente. "No mercado se pagou um preço muito caro para um desvio (fiscal) que não foi tão grande", ponderou.

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