Brasil está conversando 'com reserva' com Estados Unidos, diz Alckmin

Vice-presidente reafirma que plano de contingência está em elaboração, mas disse que o foco nesta semana está nas negociações comerciais

BRASÍLIA - A quatro dias da entrada em vigor da tarifa de 50% para produtos brasileiros nos Estados Unidos , o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin , afirmou que o Brasil está conversando “com reservas” com o governo estadunidense. Ele reafirmou que o plano de contingência está em elaboração, mas disse que o foco nesta semana está nas negociações comerciais.>

“Nós estamos permanentemente no diálogo e quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento pelos canais institucionais e com reserva", disse Alckmin, em entrevista após o lançamento do Programa Acredita Exportação.>