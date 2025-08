Bacia de Santos

BP anuncia que fez maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos no Brasil

Petroleira diz ter encontrado níveis elevados de dióxido de carbono em águas profundas do pré-sal

SÃO PAULO - A BP disse nesta segunda-feira (4) que fez sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na bacia de Santos, em águas profundas do pré-sal do Brasil.>

"Os resultados da análise no local da perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono", afirmou Gordon Birrell, vice-presidente executivo da BP, em um comunicado.>

A empresa anunciou que iniciará uma análise em laboratório para estudar a descoberta. Após a divulgação do comunicado, as ações da BP listadas em Londres subiram 1,4%. O anúncio ocorre um dia antes de o grupo apresentar seus resultados do segundo trimestre.>