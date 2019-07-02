Home
>
Economia (BR)
>
Bolsonaro eleva benefício fiscal para indústria de refrigerantes

Bolsonaro eleva benefício fiscal para indústria de refrigerantes

O decreto 9.897, publicado na segunda-feira (1º), eleva de 8% para 10% a alíquota do tributo no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2019