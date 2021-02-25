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Nova rodada

Auxílio emergencial: Bolsonaro confirma 4 parcelas de R$ 250 a partir de março

Inicialmente, Guedes defendia que o valor fosse de R$ 200, mas parlamentares queriam mais. No ano passado, foram pagas cinco parcelas de R$ 600 e outras quatro de R$ 300

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 20:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2021 às 20:35
Jair Bolsonaro:
Bolsonaro diz que auxílio emergencial deve ficar em R$ 250 por quatro meses a partir de março Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (25) que o governo deve fechar em R$ 250 o valor do auxílio emergencial que será pago a partir de março por um período máximo de quatro meses.
"Estive hoje com o Paulo Guedes [Economia]. A princípio, o que deve ser feito? A partir de março, por quatro meses, R$ 250 de auxílio emergencial. Então, é isso que está sendo disponibilizado. Está sendo conversado ainda, em especial com os presidentes da Câmara [Arthur Lira (PP-AL)] e do Senado [Rodrigo Pacheco (DEM-MG)] porque a gente tem que ter certeza de que o que nós acertarmos, vai ser em conjunto, não vai ser só eu e a equipe econômica, vai ser junto com o Legislativo também, na ponta da linha, aquilo seja honrado por todos nós", disse Bolsonaro em sua live semanal.
Inicialmente, Guedes defendia que o valor fosse de R$ 200, mas parlamentares queriam mais. No ano passado, foram pagas cinco parcelas de R$ 600 e outras quatro de R$ 300.
"Então, mais quatro meses para ver se a economia pega de vez, pega para valer", prosseguiu Bolsonaro.
Ele disse que, ao final deste período, espera ter uma proposta para o novo Bolsa Família a ser pago a partir de julho, segundo o presidente.
"Esta é nossa intenção e trabalhamos neste propósito", declarou.

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